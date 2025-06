Calciomercato Milan, indizio che non lascia dubbi e strategia precisa: conferme, c’è lui come obiettivo in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri sono realmente su Retegui dell’Atalanta: Tare si muove sottotraccia, questa la valutazione

Il calciomercato estivo è alle porte e con esso l’inevitabile danza di voci, smentite e trattative più o meno concrete. Tra i nomi che stanno iniziando a circolare con insistenza, soprattutto in orbita Milan, c’è quello di Mateo Retegui, attaccante argentino con passaporto italiano, attualmente in forza all’Atalanta. Le informazioni più recenti, filtrate grazie a Carlos Passerini, gettano luce su un interessamento rossonero che, pur essendo concreto, è al momento volutamente tenuto “sotto traccia” dalle parti di Via Aldo Rossi. La ragione? Il costo proibitivo del cartellino del giocatore.

Come sottolineato da Passerini, il calciomercato Milan, pur non avendo ancora formalizzato una proposta “vera e propria” all’Atalanta, ha manifestato un interesse tangibile per le prestazioni di Retegui. Questo approccio cauto e quasi sussurrato non è dettato da una mancanza di convinzione sulle qualità del calciatore, bensì da una chiara consapevolezza delle cifre che il club bergamasco intende chiedere per privarsi del suo centravanti. L’Atalanta, infatti, non sembra disposta a cedere Retegui per una somma inferiore ai 50 milioni di euro. Una cifra che, nel panorama attuale del calcio, lo colloca tra gli attaccanti più costosi e ambìti del mercato, soprattutto considerando il suo percorso di crescita recente.

L’interessamento del Milan per Retegui è facilmente comprensibile. Il club rossonero è alla ricerca di un attaccante giovane, ma già con esperienza a livelli importanti, capace di garantire gol e di sposarsi con la filosofia di gioco di Stefano Pioli (o del suo eventuale successore). Retegui, con le sue doti fisiche, la sua capacità di finalizzazione e il suo spirito di sacrificio, rappresenta un profilo ideale per rafforzare un reparto offensivo che, nonostante la presenza di Olivier Giroud (e il possibile arrivo di un nuovo innesto in attacco), necessita di nuove energie e di una prospettiva a lungo termine.

Tuttavia, il muro eretto dall’Atalanta sui 50 milioni di euro è un ostacolo non da poco per le casse rossonere. Il Milan, pur potendo contare su una gestione finanziaria sempre più oculata e su una strategia volta alla sostenibilità, difficilmente si lancerebbe in un’operazione di questa portata senza aver prima valutato attentamente ogni singolo aspetto. La cifra richiesta dalla Dea riflette non solo il valore intrinseco del giocatore e il suo potenziale di crescita, ma anche la ferma volontà dell’Atalanta di non smantellare una rosa che sta ottenendo risultati significativi, sia in Serie A che in Europa.

Il fatto che il Milan stia cercando di mantenere l’interesse “sotto traccia” è una strategia tipica di un mercato in cui le cifre lievitano rapidamente al primo segnale di una trattativa concreta. Mantenere un basso profilo permette di sondare il terreno, di valutare le reali intenzioni dell’Atalanta e, eventualmente, di cercare formule alternative che possano ammortizzare l’investimento, come ad esempio prestiti con obbligo di riscatto o pagamenti dilazionati.

In conclusione, la situazione di Mateo Retegui si configura come una delle vicende più interessanti di questo calciomercato. Il Milan c’è, ma con cautela e con la consapevolezza che l’Atalanta non farà sconti. I 50 milioni di euro richiesti sono un chiaro messaggio: chi vuole Retegui dovrà fare un sacrificio economico importante. La palla, per ora, resta in mano all’Atalanta, ma l’interesse del Milan, seppur silenzioso, è un segnale forte che potrebbe trasformarsi, nelle prossime settimane, in una vera e propria offerta.