Calciomercato Milan: in arrivo 35-40 milioni per gli ultimi colpi

Il calciomercato del Milan può finalmente sbloccarsi, grazie alla cessione molto probabile di quattro giocatori

Il Milan può finalmente sbloccare il proprio calciomercato in entrata. L’addio di quattro giocatori regalerebbe alle casse rossonere un budget di circa 35-40 milioni di euro.

Hauge ormai fatta per l’approdo in Bundesliga: plusvalenza super. Per il norvegese i rossoneri incasseranno 12 milioni dall’Eintracht, una somma destinata a salire con altre cessioni. Ai partenti potrebbe essersi aggiunto Krunic: contro il Valencia è apparso già con la testa altrove. Per Castillejo, probabile ritorno in Liga e Conti futuro in Italia (Spezia sulle sue tracce).