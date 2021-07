Calciomercato Milan, il trequartista si farà ma senza fretta: i nomi

Calciomercato Milan, i rossoneri lavorando per l’acquisto del trequartista da regalare a Stefano Pioli ma senza fretta: i nomi

Il Milan lavora per l’acquisto del trequartista da regalare a Stefano Pioli dopo la partenza, direzione Inter, di Hakan Calhanoglu. Il ritorno di Brahim Diaz non basterà e pertanto Maldini e Massara stanno lavorando su più fronti al fine di finalizzare l’operazione giusta in linea anche con il budget messo a disposizione da Elliott.

Sono tre i nomi dei giocatori che i rossoneri stanno seguendo con interesse: Vlasic del Cska, Sabitzer del Lipsia e Ziyech del Chelsea. Al momento non c’è una preferenza, molto sarà legato dai costi e dal tipo di operazione visto che il Milan cerca di optare per un prestito con diritto di riscatto.