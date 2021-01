Calciomercato Milan, il riepilogo degli sviluppi di giornata

Calciomercato Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per colmare le lacune della rosa rossonera

DUARTE – Il giocatore si è trasferito in prestito fino a giugno all’Istanbul Başakşehir. I turchi hanno diritto di riscatto al termine della stagione (clicca qui).

CONTI – Anche Andrea Conti in uscita. Il trasferimento del terzino alla Fiorentina potrebbe essere una questione di ore. Commisso vorrebbe il ragazzo a titolo definitivo, si continua a trattare da ambo le parti.

MEITE’ – Passi in avanti per Meitè. Il Milan sembra aver lasciato da parte la pista Soumarè del Lille e andrà all in per il centrocampista del Torino. Maldini vuole trovare un giocatore che possa far rifiatare Kessie in mediana.

ATTACCO – A Casa Milan si è visto oggi pomeriggio l’agente Giovanni Branchini. Con la dirigenza del Milan il procuratore ha parlato dell’attaccante del Lech Poznan Filip Marchwinski. Per il classe 2002 al momento si tratta solo di un sondaggio.

RINNOCO CALHA – L’agente Gordon Stipic sarà a Milano entro due giorni. Il turco vuole rimanere, ma la richiesta di 5 milioni a stagione non è stata accettata. Maldini mette sul piatto 3,5 milioni, si cercherà un compromesso a metà strada (per l’articolo completo clicca qui).

I NOMI SUL TACCUINO ROSSONERO

Difesa: Simakan, Ajer, Lovato, Rudiger

Centrocampo: Soumaré, Meitè

Attacco: Jovic, Scamacca, Edouard, Thauvin

SITUAZIONE RINNOVI

Alta priorità: G. Donnarumma, Calhanoglu

Media priorità: Kessie, Romagnoli, Ibrahimovic, Calabria

Verso lo svincolo: Musacchio, A. Donnarumma