Calciomercato Milan: il punto sulle uscite tra gennaio e giugno

Il punto sul calciomercato del Milan alle porte dell’inizio della sessione invernale. Le mosse di Maldini e Massara

Calciomercato Milan, chi rischia a gennaio?

Con la conclusione del Mondiale in Qatar 2022, vinto dall’Argentina, finalmente ripartiranno i campionati, con la Serie A pronta al calcio d’inizio il 4 gennaio 2023. Questa data è molto importante, perché da il via alla seconda metà di stagione che si preannuncia essere entusiasmante, ricca di appuntamenti che metteranno a dura prova la tenuta fisica dei giocatori.

Sotto i riflettori c'è il Milan di Stefano Pioli, chiamato a confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione vincendo lo Scudetto. Attualmente i rossoneri si trovano al secondo posto, dietro il Napoli di Spalletti, e proveranno di tutto per rubargli la posizione e trionfare ancora una volta.

Vedremo se il pronostico dei tifosi e degli esperti sarà rispettato oppure vedremo un incredibile sorpresa. Nel mentre la dirigenza del Milan sta ragionando sul mercato in uscita, con moltissimi nomi pronti a partire già nella sessione di gennaio.

Chi rischia il posto a gennaio

Con il destino del Milan ancora tutto da scoprire, la dirigenza rossonera pianifica le uscite di mercato che vedono coinvolti i giocatori che non rientrano più nei piani di mister Pioli. Il tecnico Campione d’Italia ha più volte ribadito di sentirsi in difficoltà con una rosa così lunga e gestire giocatori con la voglia di scendere in campo non è facile. Non a caso la rosa del Milan conta ben 31 atleti, il che la pone tra le rose più numerose nella nostra Serie A. Ecco quindi che serve sfoltire un po’ la squadra, seppur alcuni possono fare comodo alla causa visto il periodo di tour de force che sta per arrivare.

A gennaio, quindi, Maldini e Massara proveranno a liberarsi di quei giocatori ritenuti un esubero. La sessione invernale di calciomercato sarà importantissima, in primis per risolvere la questione Bakayoko, con i rossoneri che non sono disposti a pagare l’ingaggio alto del giocatore, visto che fino a questo momento non ha mai visto il campo. Si cerca la soluzione più giusta per vederlo partire verso qualche meta, così come il portiere danese Jungdal, così da permettergli di fare esperienza e mettere minuti nelle gambe. Dovrebbe restare, invece, Lazetic, visto l’infortunio di Origi. Il serbo potrebbe fare comodo alla causa rossonera, ora che si avvicina il periodo ricco di impegni.

Gli addii a giugno

Salvo clamorose sorprese, quelli elencati più sopra saranno i giocatori che lasceranno Milanello in inverno. Non c’è da dimenticare, però, che altri sono pronti a partire a campionato concluso. Infatti sono gli ultimi mesi per Tatarusanu, pronto a fare spazio a Sportiello come secondo di Maignan. Possibile partente anche Dest: troppi i 20 milioni di euro da dare al Barcellona. Senza sconto lo statunitense tornerà in Spagna, concludendo la sua parentesi italiana. Sembra essere sul punto di partenza anche Rebic che non sta più avendo un rendimento alto come nelle passate stagioni. Il suo pesante ingaggio è certamente un intoppo per le casse del Milan, per questo la dirigenza punta a lasciarlo andare via. Anche Messias, infine, potrebbe dire addio, ma solamente in caso di una buona offerta.