Calciomercato Milan: il futuro di Pobega passa dal Mestalla

Il futuro di Tommaso Pobega passa dal match contro il Valencia. Pioli vorrebbe riadattarlo nel ruolo di mediano, ecco le ultime

Il Milan, attualmente è in trattativa per rinforzare il reparto trequartisti e corsia destra (terzino) ma non toglie lo sguardo verso la mediana. Infatti, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo starebbe valutando il futuro di Tommaso Pobega.

Stefano Pioli, questa sera, lo riproporrà come mediano al fianco di Tonali. Contro il Nizza l’esperimento non sarebbe andato benissimo, ma oggi ha la possibilità di dimostrare tutte le sue potenzialità. Se tutto dovesse funzionare, Pobega potrebbe restare in rossonero e a quel punto il club di Via Aldo Rossi non si lancerebbe nuovamente sul mercato (in quel reparto).