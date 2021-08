Calciomercato Milan: due profili per il vice Calabria, ecco chi

Il Milan è a caccia del vice Davide Calabria. Maldini è al lavoro per portare Diogo Dalot nuovamente in rossonero, in caso contrario…

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto sulle corsie: dopo Ballo-Touré come vice Theo Hernandez ora occorrerebbe trovare un profilo che possa sostituire all’occorrenza Davide Calabria.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Maldini starebbe proseguendo i contatti con il Manchester Utd per Diogo Dalot, ma in caso di fumata nera vi sarebbe un’accelerazione definitiva verso Odriozola, terzino del Real Madrid.