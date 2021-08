Calciomercato Milan: suggestione Ramsey, i dettagli

Aaron Ramsey è finito nei radar del Milan di Stefano Pioli. Il gallese sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio e lasciare la Juventus

Aaron Ramsey sarebbe finito nel mirino di Paolo Maldini. Il gallese sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio da 7 a 4-5 milioni di euro pur di giocare con continuità in un altro grande club. In bianconero, infatti, non ha trovato molto spazio, mentre al Milan potrebbe diventare un potenziale titolare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Ritroverebbe, inoltre, gli amici Giroud e Ivan Gazidis. Il club di Via Aldo Rossi potrebbe prelevare l’ex Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Ad ogni modo i rossoneri avrebbero in testa profili di qualità superiore, in particolar modo Isco del Real Madrid, sul quale anche in tal caso il Diavolo potrebbe contare sul decreto crescita.