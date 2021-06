Sconcerti consiglia il Milan: «Ramsey perfetto al posto di Calhanoglu»

Mario Sconcerti non ha dubbi: il Milan dovrebbe puntare ad un centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey

Mario Sconcerti non ha dubbi. Il giornalista, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, individua in Aaron Ramsey il sostituto perfetto di Hakan Calhanoglu, ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

«Piccolo spunto di mercato. Ramsey, qui in buona forma, mi sembra l’uomo ideale per sostituire Calhanoglu nel Milan», ecco la sua considerazione. La Juventus attenderà la fine di Euro 2020 (o l’uscita di Ramsey) per valutare il futuro del gallese.