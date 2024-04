Nuovo allenatore Milan, Capello a sorpresa: «Thiago Motta ottimo ma in alternativa prenderei lui»

Nuovo allenatore Milan, Fabio Capello, leggenda del Diavolo, ha consigliato Thiago Motta ai rossoneri ma non solo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del prossimo allenatore del Milan:

PAROLE – «Thiago Motta è uno dei miei preferiti, pronto per il salto. Ha esperienza di grandi club grazie alla carriera da calciatore e a Bologna ha fatto cose veramente interessanti con il giusto equilbrio tra fase difensiva e offensiva. Nelle dichiarazioni non è mai esagerato, conosce perfettamente l’Italia e ha leadership. Facendo la guerra ad Arnautovic ha dimostrato grande personalità, poi è un ex centrocampista come diversi allenatori tra i migliori al mondo: Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri e Xavi. Se si portasse Zirkzee, sarebbe l’ideale. In alternativa prenderei un allenatore che conosce l’Italia, uno come Fonseca».