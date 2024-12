Dzemaili sul Milan: «Non è un ambiente sereno e infatti in campo...»

Le dichiarazioni dell’ex calciatore Blerim Dzemaili ai microfoni di Radio Capri sulla situazione che sta vivendo il Milan

Le dichiarazioni dell’ex calciatore Blerim Dzemaili ai microfoni di Radio Capri sulla situazione che sta vivendo il Milan.

PAROLE – «Il Milan non è un ambiente bello e sereno ora e si vede anche in campo. Più che altro mi sembra che l’allenatore sia un po’ contro la società. C’è tanta confusione, bisogna capire bene la situazione. Il Milan ha tanta qualità, ma se non la metti come dice il mister, è meglio giocare con un giovane. Il Milan, in questo momento, non può dare il meglio e c’è da riflettere a gennaio».