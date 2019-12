Calciomercato Milan, i regali che potrebbe trovare Pioli sotto l’albero

A gennaio il Milan si muovere all’interno del calciomercato per portare a Pioli i rinforzi necessari a raggiungere l’Europa

La dirigenza del Milan si muoverà attentamente in questa sessione di mercato invernale che a breve inizierà per portare a Pioli i regali di Natale per poter cercare di non perdere definitivamente il treno per l’Europa.

Reparto difensivo – L’infortunio di Duarte e il rientro ancora incerto di Caldara fanno si che in questi ultimi giorni i rossoneri si siano mossi per cercare un’alternativa da acquistare subito. Demiral difficilmente vestirà la maglia del Milan per via dell’elevato valore di mercato (35 milioni di euro), ma si riverseranno tutte le energie per Todibo del Barcellona. I catalani chiedono circa 20-25 milioni, ma attenzione al diritto di recompra.

Reparto offensivo – Sfumato Mandzukic, diretto verso il Qatar, i dirigenti del Milan dovranno trovare un attaccante in grado di dare la grinta necessaria per alzare lo Score dei gol segnati. La pista Ibrahimovic resta sempre calda ma lo svedese non sta dando le giuste garanzie ai rossoneri sulla scelta che prenderà per il proprio futuro.