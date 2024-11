Calciomercato Milan, svanisce la suggestione in difesa per gennaio? Parole chiare e futuro delineato

Calciomercato Milan, può svanire la suggestione Hummels per gennaio: il tedesco punta alla permanenza a Roma

Intervenuto in conferenza stampa, Mats Hummels, centrale della Roma accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato così del proprio futuro.

PAROLE – «La ragione principale è che quando sono venuto non mi allenavo da tre mesi. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora arriveranno momenti per dimostrare quello che sto facendo in allenamento. Quello che conta ora è invertire la tendenza non solo a livello personale ma anche quello della squadra. Non mi sono pentito di essere venuto qui».