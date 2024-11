Calciomercato Milan, può tornare di moda il colpo in difesa! Lascia il top club dopo 6 mesi, la situazione

Calciomercato Milan, suggestione Hummels per gennaio: il tedesco pronto a lasciare la Roma dopo soli 6 mesi. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, Mats Hummels, accostato anche al calciomercato Milan in estate, è pronto a lasciare la Roma dopo pochi mesi dallo sbarco in Italia.

A gennaio con ogni probabilità per Hummels le strade non porteranno più a Roma ma in Germania, dove diverse squadre di Bundesliga sono pronte a ospitarlo fino al termine della stagione. Da capire se i rossoneri faranno un nuovo tentativo dopo gli approcci estivi.