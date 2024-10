Calciomercato Milan, torna di moda il colpo in difesa? Può liberarsi a gennaio, le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri possono tornare a pensare a Mats Hummels in vista di gennaio: il tedesco lascia la Roma?

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira su Mats Hummels, difensore della Roma seguito anche dal calciomercato Milan durante la scorsa estate quando il tedesco era svincolato dal Borussia Dortmund.

Hummels non sta trovando spazio nella Roma avendo collezionato per ora zero minuti e dunque potrebbe lasciare la Capitale a gennaio. I rossoneri torneranno a pensarci?