Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Hojlund: questo fattore potrebbe spingerlo al trasferimento. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, un nome a sorpresa si fa strada tra le opzioni per l’attacco del Milan: Rasmus Højlund. L’attaccante danese, attualmente in forza al Manchester United, potrebbe diventare un’occasione di mercato clamorosa, complice un possibile cambio di strategie da parte del club inglese. L’acquisto di Benjamin Šeško da parte dei Red Devils ha infatti creato una situazione di sovraffollamento nel reparto offensivo, spingendo la dirigenza a considerare la cessione di uno dei suoi elementi di spicco.

In questo scenario, il Milan si è prontamente posizionato in prima fila, pronto a monitorare l’evoluzione della situazione. Højlund, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità in Premier League e, non da ultimo, ha un passato in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Questo aspetto non è di poco conto, in quanto il giocatore conosce già il campionato italiano e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. All’interno della società rossonera, il profilo del danese riscuote ampi consensi. La sua potenza fisica, la sua velocità e il suo fiuto del gol lo rendono un attaccante completo, ideale per le ambizioni del Milan.

Il club di Via Aldo Rossi, pur consapevole della difficoltà economica dell’operazione, resta vigile. Se si dovessero verificare le condizioni giuste, sia a livello economico che di formula del trasferimento (un prestito con obbligo di riscatto non è da escludere), il Milan potrebbe affondare il colpo. L’idea di portare a casa un attaccante di questo calibro è un’opportunità che la dirigenza rossonera non intende farsi scappare, per rafforzare in maniera significativa il reparto offensivo e regalare un sogno ai propri tifosi.