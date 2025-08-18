Calciomercato Milan, accordo per Hojlund sulla formula del trasferimento! Adesso la palla passa al giocatore e… Ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma nuovamente per la posizione di attaccante. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, una nuova e significativa svolta è avvenuta nella trattativa per Rasmus Hojlund. Le dirigenze di Milan e Manchester United hanno ripreso i contatti questa mattina, attraverso l’intermediazione, e avrebbero raggiunto un’intesa cruciale sulla formula del trasferimento.

L’accordo tra i due club, riferisce il giornalista, si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa soluzione, se confermata, rappresenterebbe un compromesso tra le esigenze economiche del Manchester United e la strategia del Milan, che preferirebbe testare il giocatore prima di impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo. L’idea è quella di far sbarcare il giovane talento a Milano con una formula che permetta ai rossoneri di valutare il suo impatto in Serie A.

Tuttavia, nonostante l’intesa tra le società, rimane un nodo cruciale da sciogliere, legato proprio alla volontà del giocatore. Il punto interrogativo, infatti, riguarda la preferenza di Hojlund: il danese accetterà il diritto di riscatto o pretenderà che l’operazione si trasformi in un obbligo di riscatto? Questa distinzione è fondamentale, in quanto il diritto di riscatto lascia al Milan la scelta finale, mentre l’obbligo renderebbe l’acquisto vincolante, indipendentemente dalla performance.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione della trattativa. La volontà di Massimiliano Allegri di avere un nuovo attaccante è chiara, e Hojlund resta uno dei nomi in cima alla lista. Ora la palla passa al giocatore, la cui decisione finale determinerà il futuro di questa operazione, che al momento sembra essere in bilico.