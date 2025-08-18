Calciomercato Milan, pista Hojlund più viva che mai! Dopo l’esclusione contro l’Arsenal… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato del Milan continua la sua ricerca di un attaccante, e il nome che in queste ore sta guadagnando terreno è quello di Rasmus Hojlund. A confermare l’indiscrezione è ancora una volta il giornalista Matteo Moretto, che in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento significativo sulle trattative in corso.

Moretto ha spiegato che, sebbene Dusan Vlahovic rimanga il nome preferito dalla dirigenza rossonera, Rasmus Hojlund è attualmente l’obiettivo “più caldo”, semplicemente perché è quello su cui il club sta lavorando con maggiore concretezza. La trattativa tra il Milan e l’entourage del giocatore danese si è intensificata, e l’attaccante si è avvicinato in modo significativo alla squadra rossonera, tanto da essere considerato l’obiettivo più probabile.

La situazione si è fatta ancora più chiara dopo la mancata convocazione di Hojlund per il match contro l’Arsenal. Questo segnale, secondo Moretto, dimostra che il giocatore “sa di essere fuori dal progetto” e che il suo futuro è ormai lontano dalla sua attuale squadra. La prossima settimana si preannuncia decisiva per il futuro del giovane talento danese, con nuovi contatti che sono previsti tra le parti per trovare un accordo.

Un aspetto cruciale della trattativa riguarda la formula del trasferimento. Il Milan sta cercando di capire se riuscirà a trovare un’intesa che soddisfi anche le richieste del club proprietario del cartellino. La dirigenza rossonera è concentrata per accontentare Hojlund e completare un’operazione che potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per l’attacco di Massimiliano Allegri, affiancandolo al già presente Gimenez. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se questa trattativa si trasformerà in una conclusione positiva.