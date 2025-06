Calciomercato Milan, Al Hilal all’assalto per Theo Hernandez: la conferma di Fabrizio Romano

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma il forte interesse dell’Al Hilal per Theo Hernandez: offerta ancora valida

L’estate del calciomercato si infiamma con una notizia che scuote l’ambiente milanista: Theo Hernández, uno dei pilastri e dei giocatori più rappresentativi del calciomercato Milan, potrebbe lasciare i rossoneri per approdare nel campionato saudita. L’indiscrezione, inizialmente circolata con una certa timidezza, ha trovato una conferma autorevole grazie al noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X (precedentemente Twitter) ha fornito dettagli significativi sulla trattativa.

Secondo quanto riportato da Romano, l’Al-Hilal, club di punta della Saudi Pro League, non ha mollato la presa su Theo Hernández. La squadra saudita aveva già tentato l’affondo in una precedente finestra di mercato, presumibilmente quella legata alla Coppa del Mondo per Club, senza però riuscire a concretizzare l’accordo. Tuttavia, l’interesse non è mai scemato, e la proposta del club saudita rimane “sul tavolo”, a dimostrazione di una chiara volontà di acquisire le prestazioni del terzino francese.

Ciò che rende questa situazione particolarmente interessante e potenzialmente decisiva è l’apertura del Milan alla cessione del suo talentuoso laterale. Il club rossonero, infatti, si è dichiarato “pronto a venderlo” per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 5 milioni di euro di bonus. Questa somma, complessivamente di 35 milioni di euro, rappresenta una valutazione economica significativa per un difensore, seppur con spiccate doti offensive, come Theo Hernández. Per i rossoneri, la cessione di un giocatore di tale calibro, seppur dolorosa sotto l’aspetto tecnico, potrebbe rappresentare una cospicua iniezione di liquidità da reinvestire sul mercato per rafforzare altre aree della squadra, magari mirando a profili più giovani o funzionali alle nuove direttive tattiche.

Tuttavia, come spesso accade nelle dinamiche di mercato di questo livello, l’ultima parola spetterà al diretto interessato. Fabrizio Romano ha infatti sottolineato con forza un dettaglio cruciale: “dipenderà ancora da Theo”. Questa frase racchiude l’essenza della trattativa. Nonostante l’offerta economica allettante dell’Al-Hilal e la disponibilità del Milan a sedersi al tavolo delle trattative, la decisione finale ricadrà sulle spalle del giocatore.

Theo Hernández è arrivato al Milan nel 2019 e, da quel momento, si è affermato come uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Le sue progressioni palla al piede, la sua velocità devastante, la sua capacità di incidere in zona gol e la sua presenza costante sulla fascia sinistra lo hanno reso un elemento insostituibile nello scacchiere rossonero. Ha contribuito in modo determinante alla vittoria dello Scudetto nel 2022, diventando un idolo dei tifosi e un punto di riferimento per la squadra.

La scelta di Theo non sarà facile. Da un lato, l’Arabia Saudita offre ingaggi faraonici e l’opportunità di intraprendere una nuova esperienza in un campionato in forte crescita, che sta attirando sempre più stelle del calcio mondiale. Dall’altro lato, c’è il profondo legame con il Milan, la passione dei tifosi, l’opportunità di competere ai massimi livelli in Europa e un progetto tecnico che, nonostante le sfide, rimane ambizioso. La sua eventuale partenza lascerebbe un vuoto significativo nella fascia sinistra del Milan, costringendo la dirigenza a un’ardua ricerca di un sostituto all’altezza. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di uno dei giocatori più amati e performanti del Milan.