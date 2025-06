Calciomercato Milan, braccio di ferro con Theo Hernandez! Spunta lo scenario che può salvare la situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri sono al braccio di ferro con Theo Hernandez: l’Atletico Madrid può mettere tutti d’accordo. Ecco come

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione relativa a Theo Hernandez nel calciomercato Milan è tesa e vicina a una svolta. Il terzino francese, con il contratto in scadenza tra 12 mesi, potrebbe decidere di aspettare e lasciare il club a parametro zero nel 2026. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe arrivare a tanto, paventando l’ipotesi di escluderlo dai titolari o dalla rosa, ma preferendo una soluzione di mercato.

La cessione sembra essere la via più logica per tutte le parti in causa. L’Atletico Madrid è il club con le maggiori probabilità di raggiungere un accordo. Per Theo, un ritorno a Madrid rappresenterebbe un “ritorno a casa”, essendo cresciuto nelle giovanili dell’Atletico. Questa destinazione sarebbe di suo gradimento, replicando in un certo senso il percorso del padre, Jean-François Hernandez, passato dal Rayo all’Atletico nel 2000. (La Gazzetta dello Sport sottolinea che la figura paterna di Jean-François è stata quasi sempre assente nella vita di Theo e del fratello Lucas, ma che questa è una questione più delicata a parte).

Nonostante l’Al-Hilal abbia offerto cifre significative (18 milioni netti a stagione al giocatore, con un’intesa di massima con il Milan per circa 35 milioni di euro per il cartellino), Theo ha rifiutato l’Arabia, preferendo rimanere in Europa.

Il nodo della questione è trovare un’intesa economica tra Milan e Atletico. Diego Simeone, consapevole della possibilità di acquisire Theo a costo zero tra un anno, non intende offrire cifre vicine ai 30 milioni più bonus proposti dall’Al-Hilal. D’altra parte, un’offerta di 10-15 milioni non sarebbe sufficiente per il Milan, che considera Hernandez uno dei terzini più forti al mondo (o almeno lo è stato fino a un anno fa). La Gazzetta dello Sport ritiene “possibile” che un accordo possa essere trovato intorno ai 20 milioni di euro.

La distanza sul rinnovo con il Milan è stata “incolmabile”, con il Milan che ha proposto 4 milioni a stagione (meno rispetto agli attuali 4.5 milioni), mentre Theo avrebbe chiesto circa 8 milioni, superando anche i 7 milioni di Leao.