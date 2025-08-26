Calciomercato Milan, slitta l’arrivo di Harder! L’annuncio improvviso cambia la carte in tavola. Ultim’ora. Le ultimissime notizie

Nonostante l’accordo tra il Milan e Conrad Harder sia ormai cosa fatta, il suo arrivo in Italia non è imminente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan dovrà pazientare ancora qualche giorno, poiché lo Sporting Lisbona non ha ancora dato il via libera definitivo.

La condizione dello Sporting Lisbona

La ragione di questo ritardo è legata al mercato dello Sporting. Il club portoghese, prima di cedere Harder al Milan, vuole assicurarsi un sostituto all’altezza. La trattativa per il nuovo attaccante, necessaria per non indebolire la rosa, è ancora in corso. Lo Sporting intende cautelarsi, garantendosi una soluzione prima di privarsi del talento danese. Questa cautela è comprensibile, dato che la squadra ha bisogno di mantenere un alto livello di competitività. L’arrivo di Harder a Milano, dunque, è previsto non prima di giovedì, quando lo Sporting spera di aver concluso le sue operazioni in entrata.

Il Milan e l’attesa di Allegri

Per il Milan, l’attesa è un piccolo contrattempo in un’operazione che, dal punto di vista burocratico, è già definita. Il DS Tare ha raggiunto un accordo sia con il club portoghese che con il giocatore, ma ora è costretto a rimanere in stand-by. Anche l’allenatore Massimiliano Allegri deve pazientare. La presenza di un nuovo attaccante è fondamentale per le dinamiche della squadra, specialmente dopo le difficoltà emerse nella prima giornata di campionato.

L’arrivo di Harder, una volta che avrà ottenuto il via libera, sarà un tassello cruciale per l’attacco rossonero, che ha mostrato lacune nella prima partita di Serie A. Il giocatore, una volta a Milano, sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto. L’attesa, seppur breve, è carica di aspettative per i tifosi e per lo staff tecnico, che non vedono l’ora di avere il giovane danese a disposizione. La speranza è che questo piccolo ritardo non comprometta l’inserimento del giocatore e la sua disponibilità per le prossime partite.