Calciomercato Milan, Guidi spiega: «Rossoneri chiari. Cessione o anno da separato in casa»

Calciomercato Milan, il noto giornalista Marco Guidi ha commentato la situazione di Theo Hernandez: rossoneri chiari col francese

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista Guidi ha parlato così della situazione Theo Hernandez nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Dalla Spagna parlano di operazione ormai saltata, mentre al Milan sperano di tenere aperto uno spiraglio. Anche perché a Hernandez il Diavolo ha fatto un discorso chiaro: o ci sarà un’offerta all’altezza per partire in estate o resterà fino alla scadenza, ma senza possibilità di rinnovo e quasi da separato in casa. In un anno che porta al Mondiale, non la migliore prospettiva possibile per un nazionale. Anche se l’estate è lunga e l’ennesimo colpo di scena non è da escludere».