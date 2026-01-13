Calciomercato Milan, Tare prova il super colpo: a parametro zero in estate! Viene da una top europea

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare sta studiando una grande operazione in vista dell’estate

Il calciomercato non dorme mai e le grandi manovre per il futuro sono già in corso. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe iniziato a sondare il terreno per un profilo di caratura internazionale: Leon Goretzka.

Un obiettivo di lusso per i rossoneri

La dirigenza di via Aldo Rossi sta monitorando con estrema attenzione la situazione legata al centrocampista tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il contratto del calciatore scadrà a giugno 2026, una scadenza che ingolosisce non poco il Diavolo, pronto a inserirsi in caso di mancato rinnovo con i bavaresi.

A tessere la tela di questa possibile operazione sono due figure chiave del nuovo assetto societario. Da una parte troviamo Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di equilibrare reparti mediani complessi; dall’altra il direttore sportivo Igli Tare, dirigente esperto e profondo conoscitore del mercato europeo, approdato a Milano per dare quel tocco di esperienza internazionale alla rosa.

L’identikit di Leon Goretzka

Ma chi è Leon Goretzka? Classe 1995, il tedesco è il prototipo del centrocampista moderno: un “box-to-box” capace di abbinare una fisicità imponente a una tecnica sopraffina. Nel corso della sua carriera al Bayern, si è distinto per i tempi di inserimento e per la capacità di andare a segno con regolarità, diventando un pilastro anche della nazionale teutonica.

Per i rossoneri, l’innesto di un profilo simile rappresenterebbe un salto di qualità enorme, portando in dote quella leadership necessaria per competere stabilmente ai vertici della Champions League.

Strategia e concorrenza

L’interesse del club meneghino è concreto, ma l’operazione resta complessa. Sebbene la scadenza contrattuale giochi a favore della squadra di Allegri, la concorrenza dei top club europei è agguerrita. Tuttavia, il fascino di San Siro e il progetto tecnico guidato da Tare potrebbero convincere il centrocampista a tentare un’avventura in Serie A.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi contatti per capire i margini di manovra economica, specialmente sul fronte dell’ingaggio. I tifosi della squadra milanese sognano già: Goretzka potrebbe essere l’uomo giusto per riportare il centrocampo ai fasti di un tempo.