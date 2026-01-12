Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo vede il Grifone: il riscatto da 10 milioni è a un passo! L’aggiornamento

Calciomercato Milan, con la rete segnata oggi al Cagliari l’attaccante ha raggiunto il primo step legato al possibile obbligo di riscatto da parte del Genoa

Il gol segnato stasera da Lorenzo Colombo nel match tra Genoa e Cagliari (terminato 3-0 per i liguri) è molto più di una semplice esultanza. La rete del momentaneo 1-0 ha permesso all’attaccante di raggiungere il primo dei tre step necessari per far scattare l’obbligo di riscatto a favore del Milan.

Calciomercato Milan, la situazione dei bonus: 1 su 3 completato

Perché il Milan possa incassare definitivamente i 10 milioni di euro pattuiti in estate, devono verificarsi tre condizioni precise. Ecco a che punto siamo oggi, 12 gennaio 2026:

Obiettivo GOL (RAGGIUNTO): Con la firma di stasera contro i sardi e il precedente gol pesantissimo segnato proprio contro il Milan al Meazza l’8 gennaio, Colombo ha raggiunto quota 5 gol in questo campionato. Il primo tassello è ufficialmente al suo posto.

Con la firma di stasera contro i sardi e il precedente gol pesantissimo segnato proprio contro il Milan al Meazza l’8 gennaio, Colombo ha raggiunto quota in questo campionato. Il primo tassello è ufficialmente al suo posto. Obiettivo PRESENZE (QUASI): La clausola prevede almeno 22 partite giocate (con un minimo di 30 minuti a gara). Grazie alla titolarità di oggi, Lorenzo è salito a 20 presenze . Mancano solo 2 partite per completare anche questo requisito.

La clausola prevede almeno giocate (con un minimo di 30 minuti a gara). Grazie alla titolarità di oggi, Lorenzo è salito a . Mancano solo per completare anche questo requisito. Obiettivo SALVEZZA (IN CORSO): La vittoria odierna è un’ossigeno puro per il Genoa di Daniele De Rossi, che sale a 19 punti agganciando proprio il Cagliari e portandosi a +6 sulla zona retrocessione. La strada è ancora lunga, ma il trend sotto la guida di DDR è estremamente positivo.

Il tesoretto per Tare

Per il Milan, questa operazione rappresenta una plusvalenza d’oro. I 10 milioni che entreranno nelle casse rossonere sono già stati ufficiosamente “prenotati” dal DS Igli Tare per finanziare il mercato in entrata, con i nomi di Federico Gatti e un nuovo esterno destro sempre in cima alla lista delle richieste di Allegri.