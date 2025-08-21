Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione sul futuro di Gimenez! Il messicano non è intoccabile e… Ultimissime notizie sui rossoneri

A distanza pochi mesi dal suo arrivo a Milano, il futuro di Santiago Gimenez torna a essere uno dei temi caldi del mercato rossonero. Secondo quanto riportato da Nico Schira, l’attaccante messicano non è considerato incedibile dal Milan, che potrebbe valutare una sua cessione in presenza di un’offerta adeguata. Le voci di un possibile addio, emerse già in passato, trovano conferma in un quadro di mercato che vede il club rossonero attento a ogni opportunità per ottimizzare la rosa.

La soglia per avviare una trattativa si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Questa valutazione non è casuale: il club vuole tutelare il proprio investimento e al tempo stesso non precludersi la possibilità di cogliere nuove opportunità. Se da un lato il messicano è arrivato a gennaio per rinforzare il reparto offensivo, dall’altro le dinamiche del calciomercato possono cambiare rapidamente gli scenari, spingendo la società a considerare anche partenze inattese.

L’indiscrezione di Schira apre quindi a diverse ipotesi, con il Milan che monitora costantemente il mercato alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra entrate e uscite. L’attaccante, pur non essendo in lista di sbarco, sa di non essere blindato. La sua permanenza a Milano non è una certezza assoluta, e il suo futuro dipenderà in gran parte dalle offerte che arriveranno e dalle scelte strategiche del club per la prossima stagione. Per il momento, il suo nome resta tra quelli che potrebbero animare l’estate rossonera, in un’ottica di potenziamento e rinnovamento costante.