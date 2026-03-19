Calciomercato Milan, Gila e Goretzka restano sotto la lente per l’obiettivo Champions League

Calciomercato Milan, la dirigenza del Diavolo punta a garantire a Massimiliano Allegri una squadra pronta per l’Europa

Il ritorno nel calcio che conta richiede investimenti mirati e una pianificazione senza sbavature. In casa rossonera, l’imperativo è chiaro: tornare a essere protagonisti sia in Italia che sui palcoscenici europei. Dopo una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi che hanno frenato i sogni di gloria, la società non vuole più commettere errori di valutazione. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il piano per il nuovo corso è già stato tracciato.

I nomi caldi per il centrocampo e la difesa

Secondo la rosea, la dirigenza avrebbe individuato due profili ideali per innalzare il tasso tecnico della squadra. Il primo nome sulla lista è quello di Leon Goretzka, dinamico centrocampista tedesco dotato di grande forza fisica e inserimento, attualmente in forza al Bayern Monaco. Insieme a lui, l’obiettivo per blindare il reparto arretrato è Mario Gila, difensore centrale spagnolo dello spumeggiante sodalizio capitolino, noto per la sua velocità e l’abilità nell’anticipo.

Questi innesti servirebbero a colmare le lacune numeriche e qualitative emerse nell’ultimo anno, permettendo a Massimiliano Allegri di competere ai massimi livelli. L’idea è quella di evitare i passi falsi visti contro rivali storiche. La strada verso la Champions League passa da queste scelte strategiche, con la consapevolezza che, per tornare grandi, servono campioni già pronti per la sfida.