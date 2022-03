Calciomercato Milan, già chiusi tre acquisti per l’estate! Le ultime

Il Milan ha già chiuso, secondo Matteo Moretto, tre acquisti per il prossimo calciomercato estivo. Le ultime

Il Milan si muove d’anticipo e chiude tre colpi di calciomercato in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rossoneri hanno quasi definito le operazioni Botman, Renato Sanches ed Origi. Un acquisto per reparto.

Per il difensore olandese c’è una base d’intesa con il Lille sui 30 milioni di euro, il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento in Serie A. Manca di fatto solo la firma invece per Divock Origi, attaccante che si svincolerà a giugno dal Liverpool.

Ottimismo anche per quanto riguarda Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha lo stesso procuratore di Leao, ha il contratto in scadenza nel 2023 ed anche lui come l’attuale compagno di squadra Botman gradisce la destinazione rossonera.