Calciomercato Milan, conferme su Walker! Tare non lo riscatta, questa la prossima destinazione dell’inglese

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul futuro di Kyle Walker: niente riscatto da parte di Tare, ipotesi Turchia

Il panorama del calciomercato europeo è in fermento, e uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Kyle Walker. Il difensore inglese, reduce da un’esperienza in prestito al Milan, si trova ora di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera, con la Turchia che emerge come la destinazione più probabile.

Dopo un periodo in rossonero che non ha convinto la dirigenza milanista, il calciomercato Milan ha infatti deciso di non riscattare il cartellino di Walker, che farà dunque ritorno al Manchester City. Questa decisione, sebbene prevedibile per alcuni, segna la fine di un breve capitolo in Serie A che non ha portato i frutti sperati per entrambe le parti. Si parla di un “calo di forma” che ha influenzato la scelta del club italiano.

Tuttavia, il rientro al Manchester City appare come una tappa di passaggio. È chiaro che Walker non rientra più nei piani futuri di Pep Guardiola. L’esclusione dalla rosa per la prossima Club World Cup è un segnale inequivocabile della sua posizione all’interno del club. L’esperto difensore, con un solo anno di contratto rimanente con i Citizens, è pronto a lasciare l’Etihad Stadium e a intraprendere una nuova avventura.

È qui che entra in scena il Fenerbahce di José Mourinho. Il club turco si è mosso con decisione, dimostrando un interesse concreto e tangibile per il difensore. Secondo fonti vicine alle trattative, il Fenerbahce ha già inviato un’offerta ufficiale per Kyle Walker, e le discussioni con l’agente del giocatore sono in corso. Mourinho, noto per la sua capacità di attrarre grandi nomi e per la sua volontà di costruire squadre competitive, vede in Walker un tassello fondamentale per rinforzare la difesa e colmare il divario con i rivali del Galatasaray in Super Lig, puntando a tornare protagonista anche in Champions League.

Il valore di mercato di Walker si aggira intorno ai 6 milioni di euro, una cifra che il Fenerbahce potrebbe considerare un investimento strategico per un giocatore della sua esperienza e calibro. Sebbene il Manchester City non lo lascerà partire a parametro zero, la volontà del giocatore di cercare una nuova sfida e la chiara indicazione del City di non volerlo trattenere, potrebbero facilitare l’accordo. Walker stesso aveva manifestato il desiderio di un “nuovo stimolo” a metà della scorsa stagione, indicando la sua apertura a un cambiamento.

Con il suo futuro al Manchester City ormai segnato, l’approdo al Fenerbahce potrebbe rappresentare per Kyle Walker l’opportunità di rilanciare la propria carriera in un campionato in crescita e in una squadra ambiziosa, guidata da uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale. La Turchia si appresta dunque a essere il prossimo palcoscenico per il talentuoso difensore inglese.