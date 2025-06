Walker Milan, l’inglese ha già scelto la sua nuova destinazione? L’indiscrezione non lascia dubbi

Walker Milan, il terzino inglese, che non sarà riscattato dai rossoneri, potrebbe accettare la corte del Fenerbahce. I dettagli

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena inaspettati, e uno dei nomi più bollenti di questa sessione è senza dubbio quello di Kyle Walker. Il terzino destro inglese, pilastro per anni del Manchester City e della Nazionale, si trova ora in un bivio cruciale della sua straordinaria carriera. Come riportato in esclusiva da Calciomercato.com, il suo futuro sembra ormai lontano dall’Etihad Stadium, dopo una stagione che lo ha visto sempre meno protagonista nelle gerarchie di Pep Guardiola.

La notizia che ha scosso l’ambiente rossonero è arrivata pochi giorni fa: il Milan, che lo aveva prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha deciso di non esercitare l’opzione d’acquisto. Nonostante le grandi aspettative riposte in lui e qualche lampo di genio sulla corsia destra, l’esperienza milanese di Walker non è decollata come sperato. I costi elevati dell’operazione e una resa non sempre costante hanno convinto la dirigenza rossonera a fare un passo indietro, lasciando il giocatore in un limbo di incertezza.

Il ritorno a Manchester è, quindi, solo una tappa obbligata prima di un nuovo addio. È ormai di pubblico dominio che il classe 1990 ex Tottenham non rientri più nei piani tattici di Guardiola. Una conferma lampante di questa rottura è arrivata con la sua clamorosa esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale per Club negli Stati Uniti, un torneo di assoluto prestigio che il City si prepara ad affrontare con la sua formazione migliore e più competitiva. Un segnale forte e chiaro, un vero e proprio siluro di mercato che ha spinto i club di mezza Europa a monitorare attentamente la situazione.

Ma il futuro di Walker potrebbe riservare una destinazione inaspettata ma al tempo stesso affascinante. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, il Fenerbahce di José Mourinho si sarebbe mosso con grande decisione per assicurarsi le sue prestazioni. Il tecnico portoghese, da sempre estimatore delle sue qualità, vedrebbe in Walker il profilo ideale per rafforzare la sua difesa e apportare quella leadership e esperienza internazionale che solo un giocatore del suo calibro può garantire. L’offerta del club turco sarebbe economicamente molto vantaggiosa per il giocatore, che potrebbe così rimettersi in gioco in un campionato competitivo e in un progetto ambizioso guidato da uno degli allenatori più vincenti al mondo. Sarà la Turchia la prossima casa di Kyle Walker? Il calciomercato è solo all’inizio e le sorprese sono sempre dietro l’angolo!