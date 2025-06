Calciomercato Milan, quattro squadre di Serie A su di lui: il club deve valutare il suo futuro

Calciomercato Milan – Il calciatore è nel mirino di quattro squadre di Serie A. Ancora addio ai rossoneri?

Il futuro di Lorenzo Colombo si preannuncia nuovamente in bilico, con l’attaccante del Milan che si prepara a un’altra estate di mercato movimentata. Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, che non attiverà l’opzione di riscatto, il giovane centravanti è destinato a fare ritorno alla casa madre, ma solo temporaneamente. Sono infatti diversi i club di Serie A che hanno già manifestato il loro interesse per il calciatore, segno che il suo potenziale continua ad attirare l’attenzione. A riportare questa notizia, con i dettagli delle squadre interessate, è Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, attraverso il suo account X.

Secondo le informazioni fornite da Schira, ben quattro club hanno già chiesto informazioni su Lorenzo Colombo: il Genoa, il Torino, il Pisa e la Cremonese. Questo folto gruppo di pretendenti dimostra la considerazione di cui gode il classe 2002, nonostante una stagione all’Empoli in cui non è riuscito a esprimere pienamente il suo potenziale e a raggiungere la doppia cifra di gol che ci si aspettava. L’Empoli, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a circa 7 milioni di euro, un segnale che il club toscano non ha ritenuto conveniente l’investimento, soprattutto in considerazione della propria retrocessione in Serie B.

Il Genoa e il Torino, entrambe squadre di Serie A con ambizioni di consolidamento e miglioramento, vedono in Colombo un profilo interessante per il proprio reparto offensivo. La sua fisicità, la sua capacità di attaccare la profondità e il suo buon fiuto del gol lo rendono un attaccante versatile, in grado di adattarsi a diversi moduli di gioco. Per il Genoa, la ricerca di un attaccante è una costante, e Colombo potrebbe rappresentare una scommessa su cui puntare per il futuro. Anche il Torino, sempre attento a profili giovani e con margini di crescita, potrebbe trovare in lui un rinforzo utile per il proprio attacco.

Pisa e Cremonese, neopromosse in Serie A, potrebbero offrire a Colombo un ruolo da protagonista assoluto, garantendogli minuti e la possibilità di esprimersi con maggiore continuità. La Cremonese, in particolare, aveva già avuto Colombo in prestito nella stagione 2020/2021, quindi conosce bene il ragazzo e le sue potenzialità.

Il Milan, dal canto suo, valuterà attentamente le proposte che arriveranno per Colombo. L’obiettivo sarà quello di trovare la soluzione migliore per il ragazzo, garantendogli un percorso di crescita che possa portarlo, un giorno, a imporsi anche in maglia rossonera. Un nuovo prestito sembra lo scenario più probabile, con il Milan che manterrà un controllo sul suo futuro, magari inserendo clausole di contro-riscatto o di diritto di recompra, come già fatto in passato. Il mercato è appena iniziato, ma Lorenzo Colombo è già al centro di un vivace intreccio di voci e interessi, pronto a intraprendere una nuova avventura per dimostrare il suo valore.