Calciomercato Milan, spunta la suggestione Grealish! Ipotesi percorribile, c’è la formula dell’operazione

Calciomercato Milan, c’è la suggestione Grealish per la prossima stagione: ipotesi prestito per il centrocampo del Manchester City

Nel turbinio di voci di mercato che circondano il futuro di Jack Grealish, l’interesse del calciomercato Milan per il talentuoso esterno inglese si fa sempre più concreto e intrigante. Con la possibilità di un prestito dal Manchester City, i rossoneri vedono in Grealish un’opportunità unica per rinforzare il proprio reparto offensivo e aggiungere qualità, estro e imprevedibilità.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da diverse fonti, tra cui il Mirror e GiveMeSport, il Milan sta monitorando attentamente la situazione di Grealish, il quale sta faticando a trovare continuità al Manchester City. Nonostante il suo innegabile talento e il ruolo chiave avuto nella storica stagione del “Treble” del City nel 2022-23, il 29enne ha avuto un minutaggio limitato nelle ultime due stagioni, spingendolo a considerare un’esperienza altrove per ritrovare la forma e un posto da titolare.

Per il Milan, l’idea di portare Grealish a San Siro è particolarmente allettante. Il club rossonero, sempre alla ricerca di profili che possano fare la differenza in Serie A e in Europa, vede in Grealish un giocatore capace di creare superiorità numerica, servire assist e dare un’ulteriore spinta alla fase offensiva. La sua versatilità, che gli permette di giocare su entrambe le fasce o anche come trequartista, sarebbe un’arma preziosa a disposizione dell’allenatore.

Un fattore che rende il Milan un candidato credibile per Grealish è la sua apertura a un’esperienza all’estero, come suggerito da diverse fonti. Inoltre, la Serie A ha dimostrato di essere un campionato fertile per i giocatori inglesi in cerca di rilancio, con esempi recenti come Kyle Walker (in prestito proprio al Milan e che ha fatto molto bene) e Fikayo Tomori che hanno trovato fortuna in Italia. Questa tendenza potrebbe incoraggiare Grealish a considerare seriamente l’opzione rossonera.

Certo, l’ostacolo principale per il Milan, come per molti altri club, sarebbero le significative richieste salariali di Grealish, che ammontano a circa 300.000 sterline a settimana. Tuttavia, la formula del prestito, con il Manchester City che potrebbe acconsentire a coprire parte dell’ingaggio, renderebbe l’operazione più fattibile per le casse rossonere. Il Milan sarebbe disposto a negoziare una struttura che possa consentire l’arrivo dell’inglese, magari anche con un’opzione o un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

L’interesse del Milan per Grealish si inserisce anche in un contesto di pianificazione a lungo termine, con la necessità di avere un piano B nel caso in cui Rafael Leao dovesse lasciare il club in futuro. L’arrivo di Grealish, seppur in prestito, garantirebbe una copertura di alto livello e un’alternativa di grande qualità per l’attacco.

In definitiva, il Milan è seriamente intenzionato a sondare il terreno per Jack Grealish. Un colpo del genere rappresenterebbe un segnale forte sul mercato e potrebbe regalare ai tifosi rossoneri un giocatore in grado di infiammare San Siro con le sue giocate. Resta da vedere come si evolveranno le discussioni con il Manchester City e se il desiderio di Grealish di rilanciarsi coinciderà con le ambizioni del Milan.