Calciomercato Milan, dilemma Walker! L’ultima indiscrezione sentenzia il futuro dell’inglese

Calciomercato Milan, da risolvere il dilemma Walker in vista della prossima stagione: al momento resta complicato il riscatto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esperienza di Kyle Walker al Milan sembra non aver soddisfatto le aspettative. Arrivato a gennaio con grande entusiasmo, il difensore inglese non ha avuto l’impatto sperato e ora tutto lascia pensare che il suo futuro sarà lontano dal club rossonero.

Il calciomercato Milan infatti non dovrebbe esercitare l’opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro, il che significherebbe un ritorno di Walker al Manchester City. Tuttavia, il futuro del calciatore inglese è ancora incerto, come dimostrato dalle sue stesse parole in un’intervista prima del Gran Premio di Formula Uno a Barcellona, dove ha risposto in modo evasivo alla domanda sulla sua possibile permanenza al Milan: “Sì, sì, forse”.

Inoltre, come confermato da Pep Guardiola, Walker non sarà parte della squadra del Manchester City per il Mondiale per Club, il che aggiunge ulteriore incertezza sul suo futuro.