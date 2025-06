Calciomercato Milan, Furlani blocca tutto! Non c’è l’accordo, cessione quasi impossibile

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani blocca tutto: accordo quasi impossibile con il Chelsea per Mike Maignan. Gli aggiornamenti

Nonostante le crescenti speculazioni, un accordo tra Chelsea e e il calciomercato Milan per il portiere Mike Maignan appare sempre più improbabile, con il club italiano che mantiene ferma la sua valutazione di 25 milioni di sterline per il nazionale francese. La situazione, secondo quanto riportato da BBC Sport, evidenzia una netta divergenza tra le aspettative dei due giganti europei.

Il Chelsea, alla ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione, aveva identificato Maignan come un obiettivo primario, data la sua comprovata esperienza e le sue prestazioni di alto livello in Serie A e in Champions League. Il portiere francese, classe 1995, ha dimostrato di essere un elemento cruciale per il Milan sin dal suo arrivo, distinguendosi per la sua agilità tra i pali, la sua capacità di leadership e la sua precisione nei passaggi, caratteristiche che lo rendono uno dei portieri più completi nel panorama calcistico attuale.

Tuttavia, la fermezza del Milan nel richiedere una cifra non inferiore ai 25 milioni di sterline sta rappresentando un ostacolo insormontabile per il club londinese. Nonostante la volontà del Chelsea di rinforzare la rosa con elementi di provata qualità, la politica di spesa del club sembra essere orientata verso una maggiore cautela, soprattutto dopo le ingenti spese delle recenti sessioni di mercato. La richiesta del Milan, pur essendo considerata da molti addetti ai lavori in linea con il valore di mercato di un portiere del calibro di Maignan, sembra non rientrare nei parametri che il Chelsea è disposto a soddisfare in questo momento.

Secondo quanto analizzato da BBC Sport, la posizione del Milan è dettata non solo dal valore intrinseco del giocatore, ma anche dalla sua importanza strategica all’interno del progetto tecnico. Maignan è considerato un pilastro fondamentale per la costruzione della squadra del futuro e la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di privarsene a meno di un’offerta che rispecchi pienamente il suo valore e consenta di reinvestire in maniera adeguata. La scadenza del suo contratto, che non è imminente, permette inoltre al Milan di non trovarsi in una posizione di urgenza che potrebbe costringerlo a cedere il giocatore a un prezzo inferiore alle proprie aspettative.

Questa impasse tra Chelsea e Milan suggerisce che i Blues potrebbero dover rivolgere la loro attenzione altrove per la ricerca di un nuovo portiere. La finestra di mercato estiva è ancora lunga, ma la mancata intesa su Maignan potrebbe accelerare la ricerca di alternative da parte del club londinese, che non può permettersi di arrivare all’inizio della prossima stagione senza aver risolto la questione legata al ruolo del numero uno. Per il Milan, invece, il mantenimento di Maignan rappresenterebbe un segnale forte sulla volontà di consolidare la squadra e puntare su una continuità progettuale. La situazione rimane fluida, ma al momento, l’accordo tra le due parti per il talentuoso portiere francese appare sempre più una chimera.