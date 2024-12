Calciomercato Milan, l’ex obiettivo rossonero può sbarcare in Italia! Contatti col top club

Calciomercato Milan, Fullkrug, attaccante del West Ham seguito anche dai rossoneri in estate, può diventare un’opzione per la Juve

Come riferito da calciomercato.com, il profilo di Niclas Fullkrug, seguito anche dal calciomercato Milan in estate, potrebbe intrigare il calciomercato Juventus, in cerca di un attaccante da aggiungere alla rosa. Il tedesco potrebbe essere il giusto vice-Vlahovic, ma solo a determinate condizioni.

Il club bianconero, infatti, si sarebbe detto disposto ad acquistare il giocatore ma solamente con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto.