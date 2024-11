Calciomercato Milan, il Diavolo accelera! Occhi in casa Genoa, è lui il prescelto per gennaio

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Frendrup del Genoa: contatti per gennaio, servono 20 milioni di euro. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, Frendrup del Genoa è il primo nome del calciomercato Milan per gennaio:

PAROLE – «Il primo obiettivo dei rossoneri è Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 del Genoa, al quale in estate si era interessato anche il Napoli. Il 23enne è anche nel mirino di Liverpool, Brentford e Brighton, che stanno tenendo d’occhio le sue prestazioni. Il Genoa valuta il suo cartellino tra i 18 e i 20 milioni di euro, con la proprietà rossoblù che sta affrontando diversi problemi e si potrebbe muovere sul mercato in uscita per migliorare il bilancio».