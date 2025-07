Calciomercato Milan, aumenta la fiducia per Estupinian! Mendes al lavoro, prossime ore decisive

Calciomercato Milan, è in aumento in casa rossonera la fiducia per la definizione della trattativa Estupinian col Brighton

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Pervis Estupiñán, e la fiducia all’interno del club rossonero sta crescendo sulla possibilità di chiudere l’affare a breve. Il terzino sinistro ecuadoriano del Brighton rimane un obiettivo primario per rafforzare la corsia mancina, una posizione identificata come cruciale per l’assetto tattico di Allegri. Questa ricerca sottolinea l’impegno del Milan nel rafforzare aree chiave mentre si prepara per una stagione impegnativa.

Le trattative sono in pieno svolgimento, con il Milan, in stretta collaborazione con l’influente agente del giocatore, Jorge Mendes, che lavora attivamente per ridurre le richieste economiche del Brighton. Il coinvolgimento di Mendes è un fattore significativo, poiché la sua esperienza nel gestire trasferimenti complessi e i suoi forti rapporti con i club potrebbero rivelarsi fondamentali per colmare il divario economico. Il Milan punta molto anche sul forte desiderio di Estupiñán di unirsi al club. Il giocatore ha già espresso la sua voglia di indossare la maglia rossonera, un fattore che spesso gioca un ruolo decisivo nel portare a termine trasferimenti di alto profilo. Questo reciproco interesse crea un terreno fertile per un accordo, poiché sia il club acquirente che il giocatore sono allineati nei loro obiettivi.

I contatti costanti tra i due club vengono mantenuti e i rapporti suggeriscono che la distanza iniziale tra le loro valutazioni si sta gradualmente riducendo. Questo dialogo continuo è cruciale per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Il prezzo richiesto inizialmente dal Brighton, come spesso accade nel mercato dei trasferimenti, potrebbe essere percepito come elevato, ma la strategia del Milan, aiutata da Mendes, mira a trovare una cifra più conveniente. La salute finanziaria di club come il Milan spesso impone un approccio cauto alla spesa, e assicurarsi un prezzo equo per un giocatore del calibro di Estupiñán è fondamentale.

Il profilo di Estupiñán si allinea perfettamente con le esigenze del Milan. La sua velocità, solidità difensiva e capacità di contribuire in attacco lo rendono un candidato ideale per il ruolo di terzino moderno. Possiede l’atletismo e le capacità tecniche necessarie per eccellere in Serie A, un campionato noto per le sue esigenze tattiche. La sua esperienza in Premier League significa anche che arriva con un alto livello di professionalità e adattabilità a un ambiente europeo di alto livello. Il potenziale arrivo di Estupiñán non solo fornirebbe un significativo miglioramento sulla fascia sinistra, ma offrirebbe anche ad Allegri una maggiore flessibilità tattica.

L’ottimismo che circonda questo trasferimento è palpabile all’interno dei media milanesi e tra i tifosi del club. I tifosi sono ansiosi di vedere nuovi volti e credono che giocatori della qualità di Estupiñán possano aiutare il Milan a competere ai massimi livelli, sia a livello nazionale che in Europa. La strategia di mercato del club sembra concentrarsi sull’acquisizione di giocatori che possono avere un impatto immediato pur possedendo il potenziale per una crescita a lungo termine. Questo approccio lungimirante è essenziale per costruire una squadra vincente e sostenibile.

Con il passare dei giorni, tutti gli occhi saranno puntati sugli sviluppi tra Milan, Brighton e Jorge Mendes. La persistenza mostrata dalla dirigenza rossonera e il chiaro intento del giocatore sono forti indicatori che una soluzione potrebbe essere raggiunta prima di quanto si pensi. La fonte di queste informazioni è Gianluca Di Marzio, un giornalista molto rispettato e affidabile nel campo dei trasferimenti calcistici, il che conferisce ulteriore credibilità agli sviluppi in corso. La ricerca di Estupiñán da parte del Milan è una chiara dichiarazione d’intenti, poiché mirano a costruire una squadra capace di ambire ai grandi trofei.