Calciomercato Milan, offerta da capogiro per Vlahovic! Furlani all’angolo, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, il Fenerbahce ha presentato un’offerta monstre alla Juve per Dusan Vlahovic, calciatore anche in orbita rossonera

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più un rebus, e il calciomercato Milan estivo si preannuncia incandescente. Nelle ultime ore, un’indiscrezione clamorosa proveniente dalla Turchia, e ripresa con enfasi dalla Gazzetta dello Sport, ha scosso l’ambiente: il Fenerbahçe sarebbe pronto a spingersi fino a una spesa di 30 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante serbo. Un’offerta decisamente importante, soprattutto considerando che Vlahovic andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2026, il che pone la Juventus di fronte a una decisione cruciale.

Non solo un’offerta cospicua per il club: il Fenerbahçe, infatti, starebbe tentando di sedurre il giocatore con una proposta d’ingaggio da ben 10 milioni di euro a stagione. Cifre da capogiro che metterebbero Vlahovic tra i calciatori più pagati del panorama europeo, e che potrebbero fare gola a un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere ambizioni elevate.

La posizione della Juventus, tuttavia, rimane ferma. I bianconeri, che hanno investito una cifra considerevole per strappare Vlahovic alla Fiorentina nel gennaio 2022, partono da una richiesta non inferiore ai 40 milioni di euro. Dieci milioni di differenza che rappresentano un divario significativo, ma che la Vecchia Signora intende difendere strenuamente, consapevole del valore intrinseco del giocatore e del suo potenziale ancora inespresso. La dirigenza bianconera sa di non poter permettersi di svendere un patrimonio, e una valutazione troppo bassa per un attaccante del calibro di Vlahovic sarebbe un segnale negativo al mercato.

Ma il Fenerbahçe non è l’unico club interessato a Vlahovic. Da tempo, il nome del serbo circola anche in orbita Milan. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti di peso e di prospettiva, vedono in Vlahovic il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’idea di un derby d’Italia per accaparrarsi le prestazioni del bomber è un’ipotesi sempre più concreta, e il Milan potrebbe presto inserirsi con decisione nella trattativa. L’appeal di un club blasonato come il Milan, con la possibilità di giocare in Serie A e, potenzialmente, in Champions League, potrebbe rappresentare un fattore determinante nella scelta finale del giocatore.

La scadenza del contratto nel 2026 è un elemento chiave che la Juventus deve gestire con attenzione. Un anno e mezzo al termine del vincolo significa che il club ha poco tempo per decidere se rinnovare il contratto, venderlo, o rischiare di perderlo a parametro zero in futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa intricata vicenda di mercato. La palla, in un certo senso, è ora anche tra i piedi di Vlahovic: la sua volontà sarà un fattore determinante per il suo futuro e per la strategia dei club coinvolti. Il calciomercato è appena all’inizio, ma la “telenovela” Vlahovic promette scintille.