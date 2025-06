Vlahovic Milan: nodo ingaggio da risolvere! Spunta la controproposta rossonera. Numeri e cifre

Vlahovic Milan, da risolvere il nodo ingaggio per quanto riguarda il possibile arrivo del centravanti serbo. La proposta rossonera

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia infuocato, e tra le trame più interessanti che si stanno delineando figura senza dubbio quella legata al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, è da tempo nel mirino di diversi top club europei, e il Milan sembra essere tra le squadre più decise a tentare l’affondo. Tuttavia, come rivelato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, il principale ostacolo a un eventuale trasferimento a Milanello non riguarda tanto il costo del cartellino, quanto l’oneroso ingaggio percepito dal giocatore.

Secondo le informazioni fornite da Longo, Dusan Vlahovic attualmente gode di un contratto faraonico che gli garantisce ben 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra decisamente fuori scala per i parametri del Milan, noto per la sua politica di contenimento dei costi e per l’attenzione alla sostenibilità economica. È proprio su questo aspetto che si sta concentrando la dirigenza rossonera, che sta valutando internamente una soluzione per rendere l’operazione Vlahovic economicamente sostenibile senza rinunciare a un colpo di mercato che infiammerebbe la piazza milanista.

La proposta contrattuale che il Milan sta studiando, e che potrebbe essere messa sul piatto per convincere il bomber serbo, prevede un accordo a lungo termine: un contratto di cinque anni. La vera chiave di volta, però, risiede nella parte economica fissa, che verrebbe significativamente ridotta rispetto all’attuale stipendio del giocatore. Si parla infatti di un ingaggio base di 7 milioni di euro netti a stagione. A questa cifra, decisamente più in linea con le possibilità e la filosofia rossonera, si aggiungerebbe una cospicua parte variabile sotto forma di “ricchi bonus”.

Questa formula è tutt’altro che casuale e riflette una strategia ben precisa del Milan. I bonus, presumibilmente legati a obiettivi individuali (gol, assist, presenze) e di squadra (qualificazione alla Champions League, Scudetto, successi in coppa), rappresenterebbero un modo per incentivare Vlahovic a performare al massimo e a contribuire attivamente ai successi del club. In pratica, il Milan offrirebbe a Vlahovic la possibilità di raggiungere cifre vicine o addirittura superiori al suo attuale ingaggio, ma solo a fronte di risultati concreti e tangibili. Sarebbe una sorta di scommessa congiunta, in cui il giocatore vedrebbe premiato il suo impatto sul campo e il club manterrebbe un controllo più rigoroso sui costi fissi.

La palla passa ora alla controparte. La Juventus, ovviamente, ha i suoi piani per Vlahovic e difficilmente lo lascerà partire a cuor leggero. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo determinante. Se Vlahovic si dimostrasse aperto a rinegoziare i termini del suo contratto per sposare il progetto Milan, la strada per un trasferimento potrebbe aprirsi. L’appeal di giocare in una squadra ambiziosa, con un progetto tecnico solido e la prospettiva di essere il punto di riferimento dell’attacco, potrebbe essere un fattore attrattivo per il serbo.

La situazione è in continua evoluzione e le prossime settimane saranno cruciali per capire se la proposta del Milan, con la sua combinazione di ingaggio fisso contenuto e bonus incentivanti, sarà sufficiente a sciogliere il “nodo ingaggio” e a portare Dusan Vlahovic a vestire la maglia rossonera. Il mercato è imprevedibile, ma le mosse del Milan, come sottolineato da Daniele Longo, dimostrano una chiara volontà di agire con strategia e oculatezza per un obiettivo di primissimo livello.