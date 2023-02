Calciomercato Milan Femminile: operazioni da sufficienza piena

Si è concluso ieri anche il calciomercato femminile. Tra i grandi club Juventus e Milan si sono mosse di più. Il voto alle rossonere

tra entrate è uscite per la nostra redazione il club merita la sufficienza piena (6,5). C’è stato l’addio di Tucceri, andata alla Fiorentina, ma allo stesso tempo in entrata è arrivata Chante Dompig al Milan, trasferimento già definito in estate, ma formalizzato solo ora col pieno recupero dell’olandese. Ha rinforzato la difesa con l’olandese Aniek Nouwen e piazzato due colpi in prospettiva come Bahlouli e Sevenius.

Da notare inoltre che le nuove arrivate si sono messe subito in mostra, chi con la prima squadra come la Nouwen (3 partite su 3) e chi con la Primavera come Sevenius ( autrice di una tripletta nel ultimo match contro il Verona) e Bahlouli (autrice del gol decisivo contro la Fiorentina). Insomma colpi che fanno ben sperare anche in ottica futura.