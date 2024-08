Calciomercato Milan, i rossoneri hanno fatto un TENTATIVO per un attaccante del Manchester City: le ULTIME

Il calciomercato del Milan ha provato a portare in rossonero un talento del Manchester City: ecco tutti i dettagli

Piccolo retroscena del calciomercato Milan. Secondo quanto scrive Daniele Longo, i rossoneri avevano provato a prendere in questa sessione un calciatore del Manchester City.

Si tratta di Joel Ndala, attaccante inglese classe 2006 della cantera dei citizen. Un affare non andato in porto in questa sessione di calciomercato, ma chen potrebbe riaprirsi in futuro.