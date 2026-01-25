Calciomercato Milan, exploit rossonero in Premier League con Chukwueze e Jimenez

Calciomercato Milan, le strategie del club meneghino passano anche dal rendimento dei prestiti: Chukwueze e Jimenez brillano

Il fine settimana di calcio internazionale ha regalato sorrisi luminosi ai colori rossoneri, specialmente guardando a quanto accaduto oltremanica. Il sabato di Premier League è stato caratterizzato dalle prodezze di due profili seguiti con grande attenzione dagli scout del club di via Aldo Rossi. Samuel Chukwueze, esterno d’attacco nigeriano dotato di una velocità fulminea e grande abilità nel dribbling, e Alex Jimenez, giovane terzino spagnolo cresciuto nel Real Madrid e apprezzato per la sua spinta costante sulla fascia, sono stati i grandi protagonisti con le maglie di Fulham e Bournemouth.

Entrambi i calciatori sono attualmente impegnati in prestito nel campionato inglese, un percorso scelto per permettere loro di trovare continuità e maturare in contesti altamente competitivi. I risultati, a giudicare dall’ultimo turno di campionato, sembrano dare ragione alla dirigenza milanista.

Le perle di Chukwueze e Jimenez

La giornata si è aperta con l’importante contributo di Samuel Chukwueze. Il talento africano ha firmato la rete che ha dato il via alla rimonta del Fulham contro il Brighton. La sua marcatura ha scosso i padroni di casa, che hanno poi completato l’opera imponendosi in extremis grazie al sigillo arrivato al 92′ per mano di Harry Wilson, trequartista gallese specialista dei calci piazzati e delle conclusioni dalla distanza. Una vittoria che porta chiaramente la firma dell’ala di proprietà del Milan.

Non meno rilevante è stata la prestazione di Alex Jimenez con la maglia del Bournemouth. Il difensore ha siglato il gol del momentaneo 2-0 nella sfida d’alta quota contro il colosso Liverpool. Nonostante il tentativo di rimonta dei Reds, i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio, chiudendo la pratica con un emozionante 3-2 finale.

Questi exploit esteri rappresentano un segnale forte per il futuro del Diavolo. Vedere i propri tesserati andare a segno contro avversari di calibro internazionale non può che far piacere all’ambiente rossonero, che osserva con soddisfazione la crescita di questi profili. In un mercato sempre più globale, il rendimento dei giocatori in prestito diventa una risorsa fondamentale, sia in ottica di reinserimento in rosa che per eventuali valutazioni economiche future.