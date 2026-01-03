Mercato Milan, il Fulham accelera per il riscatto di Chukwueze: ma quanto guadagnano i rossoneri? Ecco le cifre

Mercato Milan, il Fulham è pronto a riscattare Chukwueze: quanto guadagnano i rossoneri? Ecco tutte le cifre

Il futuro di Samuel Chukwueze sembra essere sempre più lontano da Milanello e sempre più radicato a Londra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Fulham sarebbe intenzionato a esercitare anticipatamente il diritto di riscatto per l’esterno nigeriano classe ’99. L’impatto dell’ex Villarreal nel calcio inglese è stato devastante: in sole 10 presenze ha già messo a referto due gol e quattro assist, brillando particolarmente nella sfida contro i campioni del Manchester City. Questi numeri avrebbero spinto il club inglese a rompere gli indugi per assicurarsi il cartellino a titolo definitivo già nella finestra di gennaio.

Per il Milan, questa operazione non rappresenterebbe solo un successo tecnico in uscita, ma soprattutto una boccata d’ossigeno fondamentale per le casse societarie. Il club rossonero, che aveva acquistato il giocatore nel 2023 per una cifra complessiva di circa 21,66 milioni di euro, si ritroverebbe a gestire un’operazione in uscita estremamente vantaggiosa dal punto di vista contabile.

Mercato Milan, i numeri del riscatto: impatto a bilancio e plusvalenza

Qualora il Fulham versasse i 28 milioni di euro (più bonus) pattuiti per il riscatto immediato, l’effetto sul bilancio rossonero al 30 giugno 2026 sarebbe rilevantissimo. Considerando che il valore netto contabile del calciatore a dicembre 2025 è sceso a circa 10,96 milioni di euro, la cessione genererebbe «una plusvalenza di più di 17 milioni di euro». Si tratta di una cifra significativa che permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di registrare un attivo importante, consolidando la propria stabilità finanziaria.

A questo tesoretto andrebbero poi sommati circa 2,2 milioni di euro derivanti dal risparmio sull’ammortamento della quota residua della stagione. In totale, l’addio definitivo di Chukwueze garantirebbe un beneficio complessivo superiore ai 19 milioni di euro, offrendo alla dirigenza margini di manovra più ampi per eventuali nuovi investimenti sul mercato in entrata.