Marianella ne è certo: «Questo Milan può essere vincente. Fullkrug ha la malizia del grande attaccante»

Marianella, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così del Milan e della vittoria ottenuta contro il Cagliari. Le sue parole

La vittoria ottenuta grazie al guizzo di Rafael Leao ha riacceso il dibattito sulle reali ambizioni stagionali del club. Secondo Massimo Marianella, intervenuto nel post-partita di Sky Sport, il Milan possiede tutte le carte in regola per puntare al massimo obiettivo. Il giornalista ha evidenziato come la squadra abbia «la dimensione, talento e allenatore» per competere ai vertici della Serie A, pur precisando che non dovrebbe essere un obbligo imposto dall’esterno. La partita contro il Cagliari, pur non essendo stata «bella o divertente», ha mostrato il volto più solido e pratico della formazione rossonera.

Nonostante il Milan sappia essere spettacolare, la capacità di vincere gare sporche è vista come un segnale di maturità. La squadra ha dimostrato di saper indossare l’abito del pragmatismo quando necessario, una dote fondamentale per chi vuole restare in cima alla classifica fino alla fine del campionato. La gestione della rosa sta diventando il vero valore aggiunto della gestione Allegri.

Marianella, l’esperienza di Füllkrug come arma a gara in corso

Un passaggio importante del commento è stato dedicato alla gestione di Niclas Füllkrug. Marianella vede nell’attaccante tedesco un profilo ideale per spaccare le partite nel finale, grazie alla sua struttura fisica e alla sua navigata esperienza internazionale. L’analista ha infatti dichiarato: «Füllkrug può dare esperienza e quella tipologia di atlante che io vorrei sempre cioè da mettere negli ultimi 20/25 minuti, ha l’esperienza, la malizia del grande attaccante».

Tuttavia, il ruolo del tedesco sembra ormai delineato all’interno delle gerarchie tattiche. Marianella concorda con la visione dell’allenatore: «Certo non lo farei partire dall’inizio ma non credo sia neanche l’idea di Allegri». L’utilizzo dell’ex Dortmund come “super-sub” permette al Milan di avere una soluzione d’urto nel traffico delle aree avversarie, aggiungendo malizia e peso offensivo proprio quando le difese iniziano a stancarsi, rendendo il Milan una squadra profonda e difficile da leggere per gli avversari.