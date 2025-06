Calciomercato Milan, Allegri ha una necessità impellente! Dialogo col club, arriverà questo profilo in estate

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un altro attaccante oltre Santiago Gimenez: il club pronto ad accontentarlo

La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori sul futuro dell’attacco del Milan, prevedendo una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il calciomercato estivo si preannuncia cruciale per il Diavolo, che dovrà necessariamente rinforzare il proprio reparto avanzato dopo le partenze già annunciate e quelle probabili.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano sportivo, il calciomercato Milan dovrà affrontare la sfida di sostituire elementi come Luka Jovic e, a sorpresa, anche Tammy Abraham. Quest’ultima è una novità interessante, dato che Abraham è attualmente un attaccante della Roma. Sebbene non sia un giocatore del Milan, l’accostamento alla lista dei partenti del Diavolo potrebbe suggerire un errore di battitura nell’articolo originale della Gazzetta, oppure un’ipotesi remota di mercato che lo avrebbe visto in orbita rossonera e ora non più. Tuttavia, l’intento del pezzo è chiaro: il Milan ha bisogno di nuovi volti in attacco.

La necessità di almeno un nuovo attaccante è quindi impellente. Ma le ambizioni del Milan non si fermerebbero qui. Massimiliano Allegri, il cui nome viene sorprendentemente accostato alla panchina rossonera in questo scenario di mercato (un’altra potenziale inesattezza o speculazione audace della fonte, dato che Allegri è stato l’allenatore della Juventus fino a poco tempo fa e non del Milan), non si accontenterebbe del solo arrivo di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, già da tempo nei radar di diverse big europee per le sue ottime prestazioni, sarebbe solo il primo tassello di un attacco rinnovato.

L’idea, ambiziosa, del tecnico toscano (Allegri, appunto) sarebbe quella di affiancare a Gimenez un altro bomber di spessore, un giocatore in grado di garantire un elevato numero di gol e di elevare ulteriormente il potenziale offensivo della squadra. I nomi citati dalla Gazzetta dello Sport sono di quelli che fanno sognare i tifosi: Dusan Vlahovic e Mateo Retegui.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo in forza alla Juventus, rappresenta un profilo di altissimo livello. La sua potenza fisica, la sua capacità di finalizzazione e la sua esperienza anche a livello internazionale lo renderebbero un innesto di primissimo piano per qualsiasi squadra. Il suo costo, tuttavia, sarebbe elevatissimo, rendendo l’operazione un’impresa ardua ma non impossibile per il Milan, soprattutto se dovesse riuscire a monetizzare da alcune cessioni importanti.

Accanto a Vlahovic, viene menzionato anche Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, attualmente al Genoa, ha dimostrato un grande fiuto per il gol e una notevole adattabilità al campionato italiano. Il suo profilo potrebbe essere più accessibile economicamente rispetto a Vlahovic, ma ugualmente efficace per le esigenze del Milan. La sua giovane età, inoltre, lo renderebbe un investimento per il futuro oltre che per il presente.

In sintesi, il Milan si appresta a vivere un’estate di intensa attività sul fronte del mercato attaccanti. L’obiettivo è chiaro: costruire un reparto offensivo forte, prolifico e diversificato, in grado di supportare le ambizioni del club. La strategia sembra essere quella di combinare la promessa di Gimenez con l’esperienza e il gol di un bomber affermato, per dare al “nuovo” Milan una spinta decisiva verso il successo. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quali di queste suggestioni si trasformeranno in realtà.