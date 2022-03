Tra campo e marcato: Viti osservato speciale contro il Milan

Tra i nomi seguiti per il futuro dal Milan c’è anche Viti, che sabato a San Siro affronterà proprio i rossoneri con l’Empoli

Il Milan ha iniziato a seguirlo grazie all’exploit che ha avuto in questa stagione. 14 presenze, 11 da titolare e, applausi a scena aperta strappati in quasi tutte le apparizioni. Come riportato da Calciomercato.com il club rossonero sta valutando anche la possibilità di un’operazione alla Adli, acquistandolo, ma lasciandolo in prestito un anno per completare il suo percorso di crescita.