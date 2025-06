Calciomercato Milan, incontro con il Betis Siviglia per la cessione di Emerson Royal: si lavora a questa formula. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan e Emerson Royal potrebbero separarsi dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli agenti del terzino brasiliano si sono incontrati oggi con la dirigenza del Real Betis per discutere di un possibile ritorno del giocatore in Spagna. L’obiettivo è imbastire un’operazione che preveda un prestito, formula gradita al club andaluso e che potrebbe sbloccare il trasferimento.

Emerson Royal, arrivato al Milan la scorsa estate dal Tottenham per circa 15 milioni di euro, non è riuscito a imporsi come titolare in rossonero. Le sue prestazioni altalenanti e qualche problema fisico hanno limitato il suo impatto, e il giocatore stesso avrebbe manifestato la volontà di tornare in un ambiente a lui più familiare, come quello del Betis, dove ha già giocato con ottimi risultati tra il 2019 e il 2021.

Il Betis, infatti, è la squadra in cui Emerson Royal si è maggiormente distinto prima del suo passaggio al Barcellona e poi al Tottenham. Con la maglia biancoverde ha collezionato 79 presenze, segnando 5 gol e fornendo diversi assist, dimostrando le sue qualità sia in fase difensiva che, soprattutto, in quella offensiva. Il suo eventuale ritorno a Siviglia potrebbe rivitalizzare la sua carriera.

L’incontro odierno tra gli agenti e il Betis rappresenta un passo significativo in questa direzione. Se le parti riusciranno a trovare un’intesa sulla formula del prestito e sulle relative cifre, il Milan potrebbe dare il via libera alla cessione, liberando un posto e un ingaggio per un nuovo rinforzo sulla fascia destra, ruolo che il club rossonero intende rafforzare in vista della prossima stagione. Le prossime ore saranno decisive per capire se Emerson Royal farà effettivamente ritorno in Spagna.