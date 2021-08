Calciomercato Milan: ecco tutte le trattative rossonere

Calciomercato Milan: Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare la rosa non sono in entrata ma anche in uscita, ecco le ultime

A quindici giorni dal gong il Milan ha chiuso sei colpi in entrata: Maignan, Ballo-Touré, Giroud, Tomori, Brahim Diaz e Tonali. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, sono al lavoro per trovare altri innesti fondamentali per rinforzare ancor più la rosa di Stefano Pioli: dal trequartista all’esterno d’attacco, sino al centrocampo e terzino destro.

Il club di Via Aldo Rossi sarebbe molto vicino a chiudere per Adli del Bordeaux e Florenzi della Roma. Per il primo vi sarebbero da sistemare solamente gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda l’azzurro mancherebbe l’accordo per il prestito con il team giallorosso. Entrambe le operazioni viaggiano verso la chiusura.

Maldini è anche alla ricerca di un trequartista di grande qualità oltre che un esterno d’attacco valido da alternare con Saelemaekers. Diversi i nomi sul taccuino del dt rossonero: da Isco sino a Ziyech, da Ramsey a Ilicic.

Capitolo uscite: Castillejo resta uno dei candidati a lasciare Milanello, ma sino a questo momento il Getafe non ha accelerato e nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Betis Siviglia. Pobega resta un rebus: il Diavolo spera di ricevere un’offerta importante che superi i 15 milioni di euro. Anche Rade Krunic e Andrea Conti verso la cessione.

Un budget importante (25-30 milioni) che potrà permettere al Milan di chiudere le ultime operazioni di calciomercato.