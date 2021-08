Calciomercato Milan, ecco chi potrebbe sbloccare tutto

Il Milan si trova in un periodo di stallo di mercato. Dopo i diversi colpi in entrata, c’è l’obbligo di monetizzare dalle cessioni

Il Milan si trova in un periodo di stallo di mercato. Dopo i diversi colpi in entrata, c’è l’obbligo di monetizzare dalle cessioni. L’arrivo del trequartista sembra dunque vincolato alla cessione di Hauge, per il quale i rossoneri sperano di ricavarne dai 10 ai 15 milioni di euro.

Proprio dalla Germania, Eintracht Francoforte in primis, potrebbe presto arrivare il tesoretto per acquistare il trequartista.