Calciomercato Milan, è rebus difensori: Botman o Diallo? I pro e i contro

Calciomercato Milan: dubbi per il prossimo colpo in difesa del club rossonero. Tutti i pro ed i contro di Diallo e Botman

Inizia la finestra di mercato di gennaio ed il primo colpo in lista per il Milan sarà un difensore. Dopo l’infortunio di Kjaer, il club rossonero vuole correre ai ripari per fornire a Pioli un giocatore in grado di completare la rotazione con Romagnoli e Tomori.

Due i nomi che al momento semprerebbero in pole: il primo è Botman, difensore centrale del Lille, che l’anno scorso è stato protagonista della corsa al titolo insieme a Mike Maignan. Il club valuta il difensore 30 milioni, una cifra eccessiva per il Milan, soprattutto a gennaio, ma il fondo Elliott potrebbe aiutare il club rossonero ad abbassare le pretese dei francesi.

Discorso diverso per Diallo del PSG: la sua duttilità tattica intriga Pioli e Maldini. Il difensore può sia giocare da centrale, che da terzino sinistro, per fare rifiatare Theo Hernandez. La cifra che chiedono i parigini, che lo hanno acquistato dal Borussia Dortmund a 40 milioni, sarebbe di 20 milioni; la dirigenza anche qui tratta per ridutte il prezzo.