Calciomercato Milan: si tratta il ritorno di Adli, Botman per la difesa

Il punto sul calciomercato del Milan secondo la Gazzetta dello Sport. I rossoneri puntano a chiudere in anticipo il prestito di Adli

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan ha due obiettivi principali per questa sessione di calciomercato. Il primo è il ritorno anticipato di Yacine Adli, attualmente in prestito al Bordeaux. L’accordo prevede che il centrocampista resti in Francia fino a giugno, su questa base sarà da convincere il club transalpino.

Sempre dalla Ligue 1 arriva il nome preferito per la difesa: Sven Botman. Non sarà però facile trattare con il Lille, che per il classe ’99 chiede 30 milioni di euro.